V Čilu med izgredi požgali tekstilno tovarno, število žrtev naraslo na osem

Samo v nedeljo je umrlo pet ljudi. Umrli so v požaru v tovarni oblačil v bližini Santiaga de Chile, ki so jo požgali plenilci. V Santiagu de Chile so medtem divjali spopadi med protestniki na eni ter policijo in vojsko na drugi strani. Varnostne sile so proti protestnikom uporabile tudi vodne topove in solzivec.

Protesti izbruhnili zaradi povišanja cen vozovnic

Čilska prestolnica je praktično paralizirana; javni prevoz je blokiran, mnoge trgovine so uničene. Odpovedanih je bilo tudi več letov, na mednarodnem letališču pa je obtičalo več tisoč ljudi. Zaradi policijske ure niti niso mogli kam drugam.

Protesti so pred tednom dni izbruhnili zaradi povišanja cen vozovnic javnega prevoza. V petek so se nato sprevrgli v izgrede in spopade protestnikov s policijo, pa tudi plenjenje in požiganje trgovin, lokalov, avtobusov, avtomobilov in druge zasebne lastnine.

Predsednik Sebastian Pineraje v petek zvečer razglasil izredne razmere. V sedemmilijonski prestolnici so uvedli policijsko uro, na ulice pa je na pomoč policiji prišla tudi vojska - prvič po padcu diktature Augusta Pinocheta in od vrnitve demokracije v državo leta 1990.