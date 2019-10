V Čilu razglasili izredne razmere: ropali, požigali, poškodovali celo vodovod

Po dnevu ropanja, požigov in spopadov v prestolnici je Pinera vojski naročil, da mora skupaj s policijo zagotoviti varnost v mestu s približno šestimi milijoni prebivalcev.

Ko so se protesti sprevrgli v nasilje, so oblasti na postaje podzemne železnice razporedile številne policiste, poroča časnik La Tercera.

Protestniki zažigali postaje podzemne železnice, ropali trgovine

Protestniki so zažigali postaje podzemne železnice, ropali trgovine, zažgali avtobus mestnega prometa in poškodovali vodovodno napeljavo na železniških postajah, kažejo posnetki dogajanja in objave na družbenih omrežjih.

"Razglasil sem izredno stanje in v ta namen imenoval generalmajorja Javierja Iturriaga del Campo za vodjo nacionalne obrambe v skladu z določbami naše zakonodaje o izrednem stanju, "je sporočil Pinera.

Izredne razmere je razglasil v dveh pokrajinah in dveh občinah na širšem območju Santiaga. Kot je dejal, se je za to odločil zaradi "resnih in ponovljenih napadov na mestni metro, zaradi javnega reda in varnosti državljanov ter napadov na državno in zasebno lastnino".