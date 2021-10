V zgodnjih jutranjih urah je na parkirišču v ljubljanskih Črnučah zagorelo osebno vozilo, po besedah očividcev so se izjemno visoki plameni kar hitro razširili še na druga vozila. Dve osebni in eno kombinirano vozilo so popolnoma uničeni, gasilci pa so pravočasno prispeli na kraj požara, da so preprečili še večjo škodo. K sreči nihče ni bil poškodovan.