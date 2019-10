V Dallasu se boste lahko sprehajali po ulici Dirka Nowitzkega

Luka Dončić je naslednja velika stvar lige NBA in predvsem franšize Dallas Mavericks. A do tega, da bi postal najboljši v zgodovini Dallasa, mu manjka še veliko. To vlogo ima legendarni Nemec Dirk Nowitzki, ki se je po koncu lanske sezone pri 41 letih upokojil. V Dallasu so mu znova izkazali čast in spoštovanje, saj so eno od ulic v bližini American Airlines dvorane poimenovali kar po njem.