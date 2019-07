Stenice postajajo v Dalmaciji vedno hujša nadloga

"Lahko noč pa eno bolho za pomoč." Če bi bolho spremenili v stenico, bi to lahko postal slogan apartmajev v Dalmaciji, kjer je teh nadlog vedno več. Že več tisoč let so naše zveste spremljevalke. Porast turizma pa je prinesel tudi porast stenic.

"So turisti, ki vedo, da jih imajo, in bodo šli vseeno v hostel, kjer tega ne bodo povedali," pripoveduje Teodor Glogovec, direktor podjetja Saniteh, ki je sicer prava zakladnica zgodb o nadležnih krvosesih. Ti so vse pogostejši, tudi v vedno bolj turistični Ljubljani. "Dogaja se tudi to, da turisti odložijo prtljago na kup, pa stenice kar lezejo ven. Po drugi strani pa imate hostle, ki vedo, da imajo v sobah stenice, pa bodo kljub temu sprejemali goste."

Kar se je zgodilo tudi v zadrskem apartmaju, kjer so stenice brazilsko turistko tako hudo napadle, da je potrebovala celo oskrbo v bolnišnici, kjer so ji pomagali s tabletami in injekcijo proti alergiji. Da v zadnjih letih beležijo globalno širjenje stenic po svetu, potrjuje tudi Toni Žitko iz hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.

S stenicami imajo ogromne težave v New Yorku, Londonu in ostalih priljubljenih turističnih destinacijah. "Iz leta v leto jih je več. Predvsem so pogoste v poletnih mesecih," pravi Glogovec. So namreč najboljši slepi potniki, čeprav same zmorejo narediti le dva do tri metre, s pomočjo turistov pa prepotujejo tudi več tisoč kilometrov. "Dobite jih mimogrede, lahko v kinodvorani, na avtobusu, predvsem pa jih prinesemo s sabo s potovanja," še pojasnjuje direktor podjetja Saniteh. "So lokacije, kjer smo skorajda tedensko ali pa vsaj enkrat, dvakrat na mesec. Predvsem je problematičnih nekaj hostlov po Ljubljani in par sob, kjer nas kar redno kličejo."

Ključno vprašanje: kako se jih znebimo?

Da se stenice lahko zavlečejo v nahrbtnik, oblačila in jih lahko na koncu prinesemo tudi domov, pravijo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). A znebimo se jih zelo težko. Čez dan se skrijejo v najmanjše špranje v tleh, razpoke v zidu, posteljni okvir, za slike in vtičnice.

"Stenic ne moremo videti ob prihodu v hotelsko sobo, ker so takrat skrite, edino, kar lahko naredi potnik, je, da preveri na forumih," svetuje Dražen Stojanović iz NIJZ. Na prisotnost majhnih vampirjev opozarjajo njihovi iztrebki in majhni krvavi madeži na posteljnini. Kadar jih je resnično veliko, pa je zaznati tudi značilen sladkasti vonj. Dezinfekcijo pa je treba večkrat ponavljati, saj na jajčeca ne deluje.