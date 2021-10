V davčnih oazah se skriva najmanj 10 tisoč milijard evrov premoženja

Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev je odprl Pandorino skrinjico nečednih poslov in skrivanja premoženja svetovnih voditeljev, milijarderjev, verskih voditeljev, športnikov in zvezdnikov, med njimi tudi slovenskih. Pandorini dokumenti med drugim razkrivajo poslovanje in sumljive nakupe nepremičnin na stotine bogatašev, predsednikov in premierjev držav, med njimi češkega premierja Andreja Babiša, ekvadorskega predsednika in jordanskega kralja. V davčnih oazah imajo bančne račune sodelavci ruskega predsednika Putina in sorodniki srbskega predsednika Vučića. Denar pred davkarijo skrivata celo pevka Shakira in nemška manekenka Claudia Schiffer. Po oceni OECD-ja bogati in vplivni v davčnih oazah skrivajo najmanj 10 tisoč milijard evrov premoženja.