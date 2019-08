V dečkovih ustih našli 526 'nepravilnih' zob

Pretekli mesec so sedemletnika sprejeli v bolnišnico v Chennaiju zaradi močnih bolečin in otekanja v njegovi spodnji čeljusti. Ko so zdravniki pregledali dečkova usta pa so v spodnji čeljusti našli"vrečo polno nepravilnih zob", je za CNNpotrdila zdravnica Prathiba Ramani.