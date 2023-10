Se nekdanja diskoteka Lipa zopet pripravlja na zabave?

18 let po tragični nesreči, kjer so v diskoteki Lipa do smrti pohodili dve dekleti, in skoraj pol leta po obisku Finančne uprave, ki je Robertu Zavašniku zarubila vse, kar je lahko, se v njegovi diskoteki očitno spet pripravljajo na nove zabave. Sezono bodo, kot pravi vabilo na družbenih omrežjih, otvorili prihodnji petek, a DJ, ki je nekoč vrtel glasbo pri njem, pravi, da bo to še velik izziv. Tisti, s katerimi je Zavašnik že sodeloval, ga zavračajo zaradi neporavnanih starih dolgov, junaka, ki bi še želel ali upal posoditi svojo glasbeno opremo, po tem, ko so jo aprila rubežniki odnesli, pa bo težko najti.

Predstavniki finančne uprave so 19. aprila s posestva Zavašnik odpeljali vse, kar se je odpeljati dalo, točno pol leta kasneje pa se bo v teh prostorih očitno odvila nova sezona zabav. PREBERI ŠE Parcelo Zavašnikovih obiskala Policija in dacarji, zarubili so premičnine Eden izmed DJ-jev, ki je nekoč tam vrtel glasbo, predvideva, da za prihajajočim dogajanjem v diskoteki Club Seven, nekdanji Lipi, še vedno stoji Robert Zavašnik. "Zavašnik me je v zadnjih 14 dneh večkrat poklical in prosil, če bi mu posodil ozvočenje ali pa če bi prišel vrtet glasbo na otvoritev, ali pa kasneje za noč čarovnic in za božične praznike. Vsakokrat sem ga zavrnil," je dejal omenjeni DJ. Denarja, ki mu ga Zavašnik dolguje iz preteklih nastopov, še pred rubežem, namreč še vedno nima. PREBERI ŠE 'Večina zarubljene opreme sploh ni v Zavašnikovi, ampak v moji lasti' Nimata ga niti družini, ki jima je sodišče, po smrti njunih hčerk v nekdanji Zavašnikovi diskoteki Lipa, prisodilo skoraj 230 tisočakov odškodnine. Denarja nikoli niso videli, saj je Zavašnik uradno brez premoženja. Sedel ni niti za zapahe, saj je pobegnil na Hrvaško, zadeva pa je nato zastarala. Da pa se v prostorih nekaj pripravlja, sporočajo tudi novi stoli in mize. Tudi te so namreč rubežniki nazadnje odpeljali in, kot pravijo na finančni upravi, vse zasežene stvari so tudi uspešno prodali. icon-expand Robert Zavašnik FOTO: Kanal A Dogodek so na spletu zaznali tudi policisti, ki so dejali, da bodo v primeru zaznanih kršitev ali kaznivih dejanj ustrezno ukrepali. Ali bo petkov dogodek tudi zares izpeljan, je vprašanje, dodaja DJ, saj da, po njegovih informacijah, zaenkrat še ni posameznika, ki bi Zavašniku ozvočenje, luči in ostale osnovne stvari hotel ali upal posoditi.