Na železniški postaji Rimske Toplice je že drugič v nekaj več kot tednu dni prišlo do iztirjenja vlaka. In to na praktično istem mestu, na katerem sta minuli teden iztirila madžarska vagona mednarodnega potniškega vlaka. Odgovora zakaj prihaja do nesreč prav na tem delu in vzroka iztirjenja na SŽ trenutno še nimajo.