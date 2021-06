V dobrodelni akciji Čudovite živali zbrali več kot 10.000 evrov

Ob misli na katero žival vam gredo kar kocine pokonci? Je to kača, pajek ali pa morda kuščar? Če mislite, da je čas, da ta strah premagate, se odpravite na Bled – na razstavo Čudovite živali. Med karanteno so bili primorani za obiskovalce svoja vrata zapreti, kar jim je povzročilo veliko izgubo. A na dobrodelno akcijo Čudovite živali potrebujejo pomoč se je odzvala vsa Slovenija in uspelo jim je zbrati več kot 10.000 evrov za hrano in material za prenovo ter izdelavo novih terarijev.

