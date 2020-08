V Suhadolu postavili vaško kopališče, a so ga kmalu morali zapreti

Tako kot so Pohorci lani postavili svoj BAL-i oziroma bazen, ki ga držijo bale sena, so ga to poletje postavili tudi pod Gorjanci, v Dolenjem Suhadolu. Šlo je za skupno delo vaščanov, ki so z dobrimi desetimi metri v premeru pripravili pravo kopališče, a ravno tu je nastal problem – standardi, ki so zahtevani za bazenska kopališča, presegajo zmožnosti prostovoljnega dela za sovaščane, zato so ga morali zapreti.