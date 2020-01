V domačih laboratorijih dovolj sestavin za 300 kilogramov amfetaminov

Uspešno razbitje mednarodne kriminalne združbe je mejnik v zgodovini delovanja Slovenske policije. Samo pri nas so kriminalisti opravili 47 hišnih preiskav in v doma narejnih laboratorijih našli toliko sestavin, da bi iz njih lahko izdelali vsaj še 300 kilogramov amfetamina. Glavni med člani, Aleš Zupančič, je znan pod vzdevkom Bazenar in se je s prodajo trave ukvarjal že pred desetletjem.

