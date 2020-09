V domu za varstvo oseb z duševnimi motnjami potrdili deset novih okužb

Vse več je okužb v domu Nine Pokorn v Grmovljah pri Žalcu, kjer skrbijo za skoraj 250 duševno bolnih stanovalcev. Kako koronavirus in vse ukrepe za preprečevanje virusa razložiti osebam z duševnimi motnjami in težavami v duševnem razvoju? Polovica okuženih stanovalcev je sedaj nameščenih v rdeči coni doma, druga polovica se zdravi v novomeški bolnici, a bodo tudi njih kmalu premestili nazaj v rdečo cono doma, saj je stik z negovalci za njih ključnega pomena. Direktorja doma pa skrbi, da se ne bi okužilo še več delavcev, saj bi njihova odsotnost imela negativen vpliv na duševno stanje stanovalcev.