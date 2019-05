Dvoršak: 'Tovrstne informacije so v času uspehov velik madež za slovensko kolesarstvo'

Na Generalni policijski upravi so sicer potrdili, da z nemškimi kolegi in drugimi preiskovalnimi organi sodelujejo v mednarodni preiskavi domnevnega kolesarskega dopinškega primera Aderlass, v katerega naj bi bili vpleteni slovenski kolesarski delavci.

"Gre za mednarodno kriminalistično preiskavo, ki se nanaša na zlorabo dopinga. V tem trenutku preverjamo okoliščine, podatke in informacije, ki jih je nemška policija posredovala v obliki evropskega preiskovalnega naloga na pristojno sodišče in se nanašajo na slovenske državljane. Po slovenski zakonodaji gre za sume kršitev 186. in 187. člena kazenskega zakonika," je sporočila slovenska policija.

Omenjeni določbi kazenskega zakonika govorita o neupravičeni proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog ter o omogočanju uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu. Za ta kazniva dejanja so zagrožene tudi večletne zaporne kazni.

Informacijo o večletnem spremljanju slovenskih kolesarski delavcev so pri Uci danes potrdil, v izjavi pa so še zapisali, da so skupaj s Kolesarsko protidopinško ustanovo (CADF), neodvisnim telesom za izvajanje protidopinškega programa, vse relevantne informacije posredovali pristojnim športnim in državnim organom, vključenim v operacijo Aderlass. Med temi so tako avstrijska policija kot tudi Svetovna protidopinška organizacija (Wada).

"Še naprej bomo sodelovali z vsemi organi in jim nudili ustrezno pomoč, zaradi interesov preiskave pa v tem času ne moremo podati več informacij," so še zapisali pri Uciju.