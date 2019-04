V drugi krog predsedniških volitev v Severni Makedoniji s tesno razliko Pendarovski in Siljanovska Davkova

Volitve so potekale manj kot tri mesece po uveljavitvi sporazumu z Grčijo o spremembi imena države v Severno Makedonijo, s katerim se je končala dolgoletna grška blokada Skopja na poti v EU in zvezo Nato.

Blerim Reka, kandidat dveh manjših opozicijskih albanskih strank, je v nedeljo dobil 10,57 odstotka glasov. Volitve v drugem krogu bodo odločili njegovi volivci.

Zmago v prvem krogu sta v nedeljo zvečer razglasila tako Pendarovski kot Siljanovska Davkova. "Danes smo dosegli veliko zmago,"je po objavi prvih izidov dejal Pendarovski na novinarski konferenci. Obljubil je, da bo njegova zmaga omogočila razvoj države in vstop v evroatlantske integracije.

'Brez pravičnosti ni Nata in EU'

Siljanovska Davkova pa je dejala, da so "prepričali volivce, da brez pravičnosti ni Nata in EU". Opoziciji je uspelo prepričati volivce, da je vladavina prava glavni predpogoj za zagotovitev datuma za začetek pogajanj z EU, je poudarila.

Volitve so potekale manj kot tri mesece po uveljavitvi sporazumu z Grčijo o spremembi imena države v Severno Makedonijo, s katerim se je končala dolgoletna grška blokada Skopja na poti v EU in zvezo Nato. V letu dni je pričakovati vstop Severne Makedonije v Nato, junija letos pa naj bi, kot pričakujejo v Skopju, dobili datum za začetek pristopnih pogajanj z EU, na kar država čaka že od leta 2005.

Pendarovski tako kot vlada podpira prespanski sporazum, kot tudi spremembo imena. Gordana Siljanovska Davkova pa vlado Zorana Zaeva obtožuje zaradi "boleče spremembe imena", korupcije in nepotizma. Opozarja, da je izbrisal pravico do samoopredelitve in odvzel pravice makedonski manjšini v sosednjih državah.