V družini Diega Maradone se pričenja boj za njegovo zapuščino

Dobra dva tedna sta minila od smrti enega največjih nogometašev na svetu, a življenje Diega Maradone bo še dolgo odmevalo in priča smo raznoraznim poklonom z vseh delov sveta. Najbolj žalujejo Argentinci in Italijani, kjer je Maradona pustil največji pečat. V Neaplju so odigrali prvo tekmo na stadionu Diega Armanda Maradone, Argentinci pa razmišljajo, da bi mu posvetili bankovec. Bolj negativne zgodbe pa krožijo o njegovi družini, saj se obeta boj za Diegovo zapuščino. Oporoke ni napisal, zdaj pa svoj kos palače želi 16 članov družine.