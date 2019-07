V državah zahodnega Balkana cenejše mobilno gostovanje

Ukinjanje stroškov gostovanja temelji na sporazumu, ki so ga leta 2014 podpisale Srbija, Črna gora, Severna Makedonija in BiH, pozneje pa sta znižanje stroškov napovedala tudi Kosovo in Albanija.

Skladno s sporazumom cena za minuto telefonskega pogovora brez davka ne bo smela biti višja od 22,4 dinarja (19 centov), cena za poslano kratko sporočilo ne višja od sedmih dinarjev (šest centov), cena za en gigabajt prenosa podatkov pa ne višja od 21,4 dinarja (18 centov).