V državnem zboru nova učna ura, kako se prepirati o oslovi senci

Nov sistem obračunavanja omrežnine, ki naj bi prinesel višje decembrske položnice. Sprva je vlada govorila, da le te ne bodo višje, ampak celo nižje. Zdaj pa z zamejitvijo cene elektrike vlada želi preprečiti višje cene, hkrati pa poziva Agencijo za energijo, naj nov sistem omrežnin zamrzne. Pa razumi, kdor more vse tisto, kar so nam govorili še pred meseci, ko so ga predstavljali. Ob besednih dvobojih pa je nov sedežni red v dvorani, kjer se je nekdanji poslanec SDS-a presedel še dlje od nekdanjih kolegov, kar zbledel.