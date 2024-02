V državno blagajno bo s pomočjo ljudskih obveznic steklo 250 milijonov evrov

Začelo se je prvo vpisovanje ljudskih obveznic in zanimanja med ljudmi je izredno veliko, pravijo distributerji. In veliki so tudi zneski: v povprečju se namreč gibajo v nekaj deset tisoč evrih, opažajo v Novi ljubljanski banki. Slovenci imamo sicer privarčevanih kar 29 milijard evrov, kažejo podatki Banke Slovenije. In da so prav ljudske obveznice varna naložba, pravijo na finančnem ministrstvu. Zneski so sicer omejeni, vložite lahko od tisoč do največ sto tisoč evrov. V državni proračun pa se bo tako steklo 250 milijonov evrov.