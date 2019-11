V dveh dneh kar dva oborožena ropa pošte

Po Veržeju zdaj še rop na Teharjah, kjer sta manjšo pošto oropala dva zamaskirana in oborožena mlajša moška. Celjska policija storilca še vedno išče. V okolici pošte so takoj postavili cestne blokade, a zaman. Prav tako policija še vedno išče roparja, ki je oropal pošto v Veržeju in odnesel 6800 evrov, uradno pa je, da je bil rop zaman, saj je ukradeni denar obarval varnostni sistem.