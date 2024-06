V Stožicah vse nared za Ligo narodov

Odštevamo ure do odbojkarske vročice v Stožicah. Prihaja zaključni turnir Lige narodov in to na domačem terenu, kjer se bodo naši fantje potegovali za potrditev vozovnice na olimpijske igre v Parizu. Stožiška dvorana je že pripravljena, naši fantje so tudi že dobro ogreti in pripravljeni na prvo tekmo od štirih. Ogreti pa bodo morali biti tudi zvesti navijači, ki bodo z glasnim navijanjem dajali veter v jadra našim fantom. Kakšne tekme nas čakajo in kako dobro vzdušje je v domačih Stožicah? O vsem tem strokovni komentator Jasmin Čuturić.