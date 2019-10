V Egiptu največje odkritje v zadnjem stoletju: 30 krst z mumijami

Mostafa Waziri, državni sekretar egipčanskega ministrstva za antikvitete, je novinarjem ob predstavitvi odkritja povedal, da gre za največje odkritje v več kot stotih letih. To je namreč prvo skrivališče krst, ki jih je odkrila egipčanska ekipa po več letih, ko so izkopavanja vodile tuje ekipe. "Zadnje odkritje je bilo leta 1891, uspelo je tujcem, leta 1881 prav tako. Ampak leto 2019 … gre za egipčansko odkritje. To je neopisljiv občutek," je bil vzhičen Waziri.

Odkritje so predstavili pred templjem faraonke Hačepsut v Dolini kraljev. Egipčanski minister za antikvitete Khaled El-Enanyje opisal 3000 let stare krste kot "izjemno dobro ohranjene in obarvane". V krstah so bili mumificirani posmrtni ostanki žensk in moških, vključno z dvema otrokoma. Arheologi verjamejo, da so pripadali srednjemu razredu.

Mumije, ki so jih našli, so bile popolnoma zavite v blago, tako da so njihov spol prepoznali po znakih na krsti. Krste, na katerih so bile izrezljane odprte dlani, so vsebovale žensko mumijo, medtem ko so bili v krstah, kjer so bile dlani stisnjene v pest, moški, je povedal Waziri.