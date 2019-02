V Egiptu našli 50 mumij, 'starih' več kot 2000 let

Mumije so našli v štirih devet metrov globokih grobnicah na arheološkem najdišču Tuna el-Gebel, poroča The Guardian. Med 50 mumijami naj bi bilo tudi 12 otroških.

Mumije naj bi bile 'pomembne osebe' tistega obdobja

Kot so povedali arheologi, so identitete mumij še neznane. "Poleg mumij nismo našli hieroglifov, v katerih bi bila zapisana imena," je pojasnil vodja izkopavanj. Dodal je, da je iz načina mumifikacije razvidno, da so bile pokopane osebe prestižne oziroma pomembne osebe tistega obdobja. Nekatere mumije so našli zavite v platno, nekatere pa so bile pokopane v lesenih sarkofagih. To je prva letošnja večja arheološka najdba v Egiptu.