V Egiptu razkrili skrivnosti 3000 let stare grobnice

V Egiptu so razkrili skrivnosti več kot 3000 let starega sarkofaga. Egipčanske oblasti so namreč pred očmi mednarodne javnosti odprle še nedotaknjeni sarkofag in v njem odkrile dobro ohranjeno mumijo ženske, ki naj bi nosila ime Thuya. To je tudi prvič, da so oblasti odprle sarkofag pred očmi mednarodne skupnosti, piše BBC.

Arheologi so na starodavno odkritje naleteli v dolini Assasseef blizu Luksorja in odkrili dva sarkofaga, v katerih sta se nahajali mumiji. Novo arheološko odkritje je bilo popolnoma ohranjeno in nedotaknjeno. Na istem območju so arheologi odkrili tudi okoli 1000 pogrebnih kipov.