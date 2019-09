V Eko krogu ne popuščajo: Salonit Anhovo je negativen primer sežiganja odpadkov

Okoljevarstveno društvo Eko krog je prejšnji mesec objavilo poročilo o sežiganju odpadkov v cementarnah, v poročilu pa kot negativni primer izpostavilo Salonit Anhovo. Kmalu po objavi so dobili poziv za odstranitev poročila, vendar se iz Eko kroga niso odzvali in jasno poudarili, da jih odvetniki ne bodo ustavili in da poročilo ostaja javno objavljeno.