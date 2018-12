V eksploziji na jugu Filipinov smrtne žrtve

Doma izdelano eksplozivno napravo, ki je bila v škatli, je razneslo v bližini stojnic pred nakupovalnim središčem v mestu Cotabato City. Na stojnicah med drugim prodajajo sadje, nakit, pa tudi pirotehniko in igrače. Po navedbah vojske še ugotavljajo, ali so napadalci bombo sprožili s telefonom ali kakšno drugo napravo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V bližini so našli še eno bombo, ki pa ni eksplodirala. Ta je bila verjetno odvržena v naglici, je povedal generalmajor Cirilito Sobejana.

V eksploziji sta umrla moški in ženska. Ranjenih je bilo 24 ljudi, med njimi 4-letna deklica in najmanj trije najstniki. V in pred nakupovalnim centrom je bila sicer danes gneča, saj so se številni odpravili po še zadnjih nakupih pred silvestrovanjem.