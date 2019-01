V eksploziji naftovoda v Mehiki najmanj 21 mrtvih in več deset ranjenih

V mehiškem mestu Tlahuelilpan v zvezni državi Hidalgo je v petek zvečer (po lokalnem času) eksplodiral naftovod, pri čemer je umrlo najmanj 21 ljudi, še 71 je ranjenih.

Po prvih informacijah naj bi eksplodiralo, potem ko so cevi prerezali tatovi nafte. "Več deset jih je z nafto skušalo napolniti zabojnike, nato je izbruhnil požar," so najverjetnejši vzrok nesreče navedli mehiški uradniki. Tudi mehiška državna naftna družba Pemex je v izjavi za javnost sporočila, da je prav kraja goriva vzrok eksplozije in požara, ki je sledil.

Posnetki, ki jih je objavila lokalna televizija, kažejo obsežen požar in ljudi, ki so utrpeli hude opekline. Naftovod trenutno varuje na tisoče marincev, transport goriva pa je za zdaj v celoti ustavljen.

Po besedah guvernerja Hidalga Omarja Fayada pa bi lahko število žrtev še naraslo, saj območja še niso uspeli v celoti pregledati. Fayad je ob tem na Twitterju v izogib podobnim nesrečam opozoril na tovrstno nevarno krajo goriva. "Vse Mehičane pozivam, naj ne sodelujejo pri krajah goriva," je zapisal Fayad. "Poleg tega, da je to nezakonito, ogrožajo življenja vas in vaših bližnjih. /.../ To se ne sme več ponoviti."

Mehiški minister za javno varnost Alfonso Durazo je sporočil, da so malo pred polnočjo (ob 6.00 po srednjeevropskem času) požar uspeli pogasiti.