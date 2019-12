V eksploziji plina na jugu Poljske šest mrtvih

V reševalni akciji sodeluje 100 gasilcev in 50 policistov. Požar so do jutra spravili pod nadzor. Še vedno pa nadaljujejo iskalno akcijo za dvema pogrešanima, pomagajo si tudi z iskalnimi psi. V času eksplozije naj bi bilo v hiši osem oseb.

"Ruševine moramo pregledovati ročno, saj si ne moremo pomagati s stroji," je dejal predstavnik lokalnih oblasti Jaroslaw Wieczorek.