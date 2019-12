Kako huda tragedija se lahko zgodi, če pride do eksplozije plina, pa so surovo občutili na jugu Poljske, kjer je v nesreči umrlo osem ljudi. Do eksplozije plina je prišlo v hiši v zimskem letovišču. Med umrlimi so tudi štirje otroci. Po eksploziji se je hiša porušila, zajel jo je tudi požar, ki pa je že pod nadzorom.