V eksploziji plina v stolpnici na Slovaškem pet mrtvih

Po navedbah gasilcev je eksplozija v stolpnici v tretjem največjem slovaškem mestu Prešov odjeknila kmalu po 12. uri v enem od zgornjih nadstropij 12-nadstropne stolpnice, požar pa se je razširil na pet nadstropij. Eksplozija je poškodovala 40 ljudi, umrlo pa jih je pet.

Na kraj nesreče so že prispeli slovaški premier Peter Pellegrini, notranja ministrica Denisa Sakova in ministrica za zdravje Andrea Kalavska. Županja Prešova Andrea Turčanova je že razglasila izredne razmere.

Prebivalce stolpnice ter ljudi v soseščini so evakuirali v bližnjo šolo. Po eksploziji je več stanovalcev ostalo ujetih v zgornjih nadstropjih. Nekateri so se po navedbah prič zatekli na streho in so jih lahko rešili šele po nekaj urah. Gašenje požara in reševanje ljudi je oteževal silovit veter.