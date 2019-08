V eksploziji pred bolnišnico v Kairu 20 mrtvih

Nesreča se je zgodila potem, ko je eden od avtomobilov vozil po nasprotni strani cesti, nato je trčil v tri nasprotna vozila. Po trku je odjeknila močna eksplozija. Oblasti so sprva domnevale, da gre za teroristični napad, a so nato sporočile, da je šlo najverjetneje za nesrečo. Preiskava dogodka že poteka.

Egiptovsko ministrstvo za zdravje je na kraj napotilo 42 reševalnih vozil, štiri osebe so še vedno v kritičnem stanju. 45 pacientov so evakuirali iz bolnišnice.

"Bila sem na stranišču, ko sem zaslišala močno eksplozijo," je za medije povedala ena izmed očividk. Kot je še dejala, je glavni vhod v bolnišnico zajel požar. Po njenih besedah je v bolnišnici vladala panika, ženske in otroci so jokali in kričali.