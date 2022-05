Središče Kočevja je stresla silovita eksplozija, nato pa je v podjetju Melamin izbruhnil požar. Do nesreče naj bi prišlo v podjetju na pretakališču, ko so zunanji delavci oziroma dobavitelji pripeljali cisterno z epiklorohidrinom in to zelo vnetljivo in nevarno snov pretakali v manjše zabojnike, a točen vzrok za eksplozijo še ni znan.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 05:33 audio-control-play-line Iz SVETA: Eksplozija v Kočevju 03:43 audio-control-play-line Iz SVETA: Toksikologinja Lucija Šarc o nevarnih snoveh pri eksploziji icon-chevron-left icon-chevron-right