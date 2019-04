V Ekvadorju aretirali tesnega sodelavca Assangea

Omenjenega človeka je povezala z domnevnimi poskusi destabilizacije vlade predsednika Lenina Morene in dejala je, da imajo dovolj dokazov za to. Moški je po njenih besedah v preteklosti potoval v tujino z bivšim zunanjim ministrom Ricardom Patinom , ki je Assangeu leta 2012 odobril politični azil.

Kot je za CNN povedala ministrica, je moški v Ekvadorju živel več let in je redno obiskoval Assangea na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, poroča BBC. "Pridržali smo ga zaradi potreb preiskave," je pojasnila ministrica.

Neimenovan vladni vir je za Associated Presspovedal, da gre za Olaja Binija , švedskega razvijalca programske opreme, ki se ukvarja z zasebnostjo, varnostjo in kriptografijo.

"Zelo me skrbi to, da so ga prijeli. Je močan zagovornik zasebnosti in ne more govoriti z odvetniki," je zapisal Martin Fowler , računalniški programer, ki živi v ZDA.

Ko se je razvedelo za aretacijo, so Binijevi prijatelji in sodelavci na družbenih omrežjih izrazili zaskrbljenost, še poroča BBC.

Spomnimo

Nekaj ur pred tem je v Londonu britanska policija po sedmih letih bivanja na ekvadorskem veleposlaništvu aretirala Assangea, potem ko mu je ekvadorska vlada odvzela mednarodno zaščito in državljanstvo, ki mu ga je podelila leta 2012.

Pojasnili so, da so ga aretirali na podlagi zapornega naloga iz junija 2012 zaradi kršitve pogojnega izpusta in zahteve ZDA po izročitvi. Sodišče v Londonu ga je nato že spoznalo za krivega kršitve pogojnega izpusta, za kar mu grozi do 12 mesecev zapora. O zahtevi ZDA za izročitev pa bo odločalo 2. maja, ko bo znova stopil pred sodišče. Do tokrat ostaja v priporu.

Avstralec Assange, ki je odgovoren za objavo več tisoč zaupnih depeš ameriških diplomatov State Departmenta in Pentagona leta 2010, je v ZDA obtožen zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning, tedaj še Bradleyjem Manningom. Obtožnica ga bremeni, da ji je pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije, za kar mu grozi pet let zapora, je v četrtek po aretaciji sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo.

Assangeova odvetnika sta izrazila bojazen, da bi ga lahko izročili ZDA. Per Samuelsson je dejal, da bi bilo to povsem nesprejemljivo. "Vidim pa jasne znake, ki kažejo, da ga želijo Američani obsoditi ali pa so ga že obsodili," je dejal za švedsko televizijoSVT. "Cilj vsega, kar smo počeli, je bilo preprečiti ta scenarij. Mislim, da je zelo prizadet in razočaran nad Ekvadorjem, ki ga je pustil na cedilu," je še povedal.

Pri Wikileaksu so odvzem azila Assangeu opredelili kot nezakonit in v nasprotju z mednarodnim pravom.