V enem od hotelov v Kranjski Gori uhajal strupen jedek plin

Le nekaj mesecev po delovni nesreči v termah Tuhelj, od koder so morali zaradi neustreznega in nesrečnega upravljanja s kemikalijami in posledično vdihovanja strupenih plinov več oseb odpeljati v bolnišnico, se je v torek dopoldne podobna zgodba odvila v enem od hotelov v Kranjski Gori. Iz strojev za kloriranje vode se je namreč po tehnični okvari pri dobavi bazenskih kemikalij po hotelskih prostorih začel širiti strupen jedek plin, ki je hotelsko osebje iz zaprtih prostorov sicer še pravočasno pregnal na zrak, a je moral zaradi vdihovanja strupenih snovi eden od zaposlenih kljub temu v bolnišnico.