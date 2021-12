V enem tednu policisti zaradi vožnje pod vplivom alkohola začasno odvzeli več kot 350 dovoljenj

Ob bližajočih praznikih ljudje vse raje pogledajo v kozarec, pa čeprav se kasneje usedejo za volan. In številke so tudi letos zgovorne. Policisti so v preteklem tednu odkrili 406 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Pridržali so osem oseb, začasno pa samo v tednu dni odvzeli več kot 350 vozniških dovoljenj. In prav zaradi alkohola je na naših cestah letos umrlo že 36 ljudi, kar je za vsaj 27 odstotkov več kot leto prej.