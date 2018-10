V EPP ni več prostora za Orbana

"Čeprav ga spoštujem, vidim veliko neskladnosti med njegovimi izjavami in krščansko-demokratskimi vrednotami, na katerih je utemeljena družina EPP. Vsaj dokler nam ne zagotovi, da spoštuje temeljne vrednote in volilni program EPP,"je v današnjem intervjuju za francoski Le Monde poudaril Jean-Claude Juncker.

Dodal je, da je to povedal tudi na septembrskem srečanju voditeljev strank, ki so del te družine, v Salzburgu. Tam sta sicer Viktor Orban in njegova stranka Fidesz dobila podporo voditeljev EPP. "Tisk me ne more prisiliti, da izključim Viktorja Orbana," je tedaj povedal vodja EPP Joseph Daul.

Nekaj dni pred tem je namreč Evropski parlament potrdil poročilo o kršitvah temeljnih evropskih vrednot na Madžarskem, s čimer so evropski poslanci prvič v zgodovini začeli postopek za sprožitev 7. člena pogodbe EU.

Tiskovni predstavnik madžarskega premierja Kovacs je na Twitterju zapisal, da Junckerjeve izjave niso vredne odziva, saj gre le za osebno maščevanje. Orban namreč pred štirimi leti ni podprl Junckerjeve kandidature za predsednika Evropske komisije, razlike pa so še bolj vidne zaradi migracij, je pojasnil Kovacs."Nikoli se ne bomo strinjali z njegovim zagovarjanjem priseljevanja," je poudaril.