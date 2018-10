V EU kompromis o avtomobilskih izpustih, Slovenija proti

Po več kot trinajstih urah pogajanj so okoljski ministri EU sinoči v Luksemburgu le dosegli kompromis o cilju za 35-odstotno znižanje izpustov ogljikovega dioksida pri novih avto mobilih in za 30 odstotno znižanje izpustov pri novih lahkih tovornih vozilih do leta 2030.

Okoljski ministri so dosegli kompromis o znižanju izpustov avtomobilov do leta 2030.

Potem ko je avstrijska ministrica Elisabeth Köstinger, ki je vodila zasedanje, sporočila, da so dosegli dogovor, je Irska napovedala izjavo nasprotovanja in razočaranja, ker je bil jutranji kompromis boljši od končnega. Irsko so takoj podprli Luksemburg, Švedska, Slovenija in Danska.

Köstingerjeva je nato na novinarski konferenci povedala, da je kompromisni predlog podprlo 20 članic, štiri so bile proti, štiri pa so se vzdržale. Katere so bile proti in katere so se vzdržale, ni razkrila.

Prav tako avstrijska ministrica ni razkrila veliko o vsebini kompromisa, ki je očitno precej kompleksen in vključuje veliko bonusov za proizvajalce električnih avtomobilov. Podrobnosti tako za zdaj niso znane, saj tudi dokumenti še niso dostopni.

Slovenski okoljski minister Jure Leben je po Twitterju obžaloval sprejetje kompromisnega predloga predsedstva, ki vsebuje cilj le 35-odstotnega zmanjšanja izpustov do 2030.

"V imenu vlade sem nasprotoval kompromisu in zahteval najmanj 40-odstotno zmanjšanje emisij, vendar je avstrijsko predsedstvo uspelo doseči večino. V svojem sklepnem govoru sem opozoril, da to ni prava smer, ki si jo je zastavila EU,"je tvitnil Leben.