V Evropo prihaja indijansko poletje

Vreme nas bo v prihodnjih dneh razvajalo, saj nas po daljšem obdobju hladnega in spremenljivega vremena sedaj čaka še daljše sončno in precej toplo obdobje. Zelo topel zrak se bo razširil nad večji del stare celine in ponekod bodo temperature ob koncu tedna presegle dolgoletno povprečje za več kot 10 stopinj Celzija.

Za izrazito otoplitev bo poskrbel močan anticiklon, ki se bo razširil nad večji del Evrope in preprečeval, da bi se cikloni s hladnejšim in nestanovitnim zrakom pomikali v našo bližino. Že danes bodo najvišje temperature v srednji Evropi dosegale 22, v Franciji 26 stopinj Celzija, do konca tedna pa se bo še nekoliko ogrelo. Zelo topel zrak se bo razširil tudi nad Skandinavski polotok, kjer je v zadnjih dneh ponekod še snežilo, prave poletne temperature pa bodo v tem tednu beležili na Iberskem polotoku, kjer se bo marsikje ogrelo nad 30 stopinj Celzija. V večjem delu Evrope bodo temperature v tem tednu presegale dolgoletno povprečje od 5 do 10 stopinj Celzija. Največje odstopanje bodo beležili v Skandinaviji, kjer bo ob koncu tedna ponekod celo za 15 stopinj Celzija topleje od povprečja za ta čas. Začetek indijanskega poletja Za visoke temperature, ki sledijo prvemu jesenskemu hladu, se je uveljavil izraz indijansko oziroma pri nas tudi babje poletje. Teorije o njegovem izvoru se precej razlikujejo. Ena izmed razlag obdobje sončnega in toplega jesenskega vremena, ki sledi prvi jesenski ohladitvi in ga močno zaznamuje pisana obarvanost narave, povezuje s pisanimi oblačili in poslikavami teles ameriških staroselcev.

Začenja se indijansko poletje. FOTO: Thinkstock

Kot kaže, se bomo v topli zračni masi nahajali vsaj en teden. Jutra bodo razmeroma sveža s temperaturami blizu povprečja za ta čas, odskočile pa bodo predvsem najvišje dnevne temperature, tudi sonca ne bo manjkalo. A ker smo že kar globoko v jeseni, moramo računati na jutranjo in dopoldansko meglo, ki nas bo prikrajšala za nekaj sončnih ur. Danes največ sonca na Primorskem in v višjih legah Na jugozahodu države in v višjih legah nad nadmorsko višino okoli 1700 metrov bo današnji torek sončen že od jutra. Drugod bo dopoldne večinoma še oblačno ali megleno, popoldne pa se bo nizka oblačnost postopno razkrojila, najpozneje v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Sredi dneva bo ponekod zapihal šibak vzhodni veter. Že danes bodo popoldanske temperature zelo visoke za ta čas. Na Goriškem in ob morju se bo ogrelo do poletnih 25 stopinj Celzija, v osrednji in vzhodni Sloveniji bodo termometri kazali malo nad 20, na Gorenjskem okoli 18 stopinj Celzija. Kakšni so obeti? V višje lege in na Primorsko bo sreda prinesla veliko sonca, marsikje po nižinah pa se bo dopoldne še zadrževala nizka oblačnost, ki bo najbolj trdovratna v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Popoldne se bo povsod zjasnilo in v večjem delu države se bo ogrelo nad 20 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo. FOTO: POP TV