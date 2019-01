V Fortalezi izbruhnilo nasilje, oblasti v mesto poslale 300 vojakov

Približno 300 vojakov bo lokalni policiji pomagalo preprečevati nadaljnje rope bank, trgovin in napade na avtobuse. Oblasti so do zdaj aretirale 50 ljudi.

Oblasti so v zaporih blokirale mobilni signal znotraj celic in prepovedale nadaljnje ločevanje zapornikov glede na pripadnost določenim tolpam. Odločitev ministra prihaja le nekaj dni po inavguraciji novega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara , ki je že v predvolilni kampanji obljubljal hud boj proti organiziranemu kriminalu.

Bolsonaro je že pohvalil odločitev ministra, da v Fortalezo pošlje vojake, in dodal, da je to učinkovita, hitra in primerna rešitev. Moro je v Braziliji znan kot sodnik, ki je od leta 2014 vodil največjo protikorupcijsko preiskavo v državi, zaradi katere je za zapahi pristal tudi nekdanji levičarski brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva.

Po podatkih organizacije World Prison Brief je zapor dom za več kot 700.000 Brazilcev, kar jo označuje kot tretjo največjo populacijo zapornikov na svetu, takoj za ZDA in Kitajsko.

Vojaški navdušenec, ki si želi reda in napredka

63-letni kontroverzni Bolsonaro je na predsedniških volitvah 28. oktobra lani zanesljivo premagal levičarskega protikandidata Fernanda Haddada. Nekdanji vojaški poveljnik in dolgoletni poslanec odkrito izraža simpatijo do obdobja vojaške diktature, ki je Braziliji vladala med letoma 1967 in 1985, saj da je ta prinesla mir na ulice. A hkrati zagotavlja, da ne predstavlja grožnje demokraciji, in obljublja, da bo "suženj ustave" in da bo vladal z avtoriteto, ne pa avtoritarno.