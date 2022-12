V Franciji in Belgiji po porazu Maroka izbruhnili nasilni izgredi

V Franciji se je slavje ob zmagi francoske nogometne reprezentance, v polfinalu so z 2 proti 0 premagali enajsterico Maroka, sprevrglo v nasilne izgrede razočaranih navijačev afriških levov in huliganov. V Montpellieru je umrl 14-letnik. Povozil ga je objesten voznik, ki je zapeljal v skupino navijačev. Nemiri so izbruhnili tudi v Bruslju, kjer so razgreteži razbijali izložbe in netili požare. Policija je na petarde, ki so jih vanje metali nasilneži, odgovorila z vodnim topom. Francoski in belgijski policisti so skupaj aretirali okoli 300 ljudi.