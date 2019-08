V Franciji medvedi poklali rekordno število drobnice

Težav s pokoli drobnice očitno nimamo samo v Sloveniji. V Franciji, kjer so medvedi sicer zaščiteni, v zadnjem času beležijo velik porast napadov na živino. Spomnimo, lani so v Franciji izpustili dve slovenski medvedki, čemur pa so domačini ostro nasprotovali. Medvedki Claverino in Sorito so v francoskem delu Pirenejev naselili lani, da bi povečali biotsko raznovrstnost.

Maja 2018 pa je Claverina v Pirenejih ubila osem ovac na španski in eno na francoski strani gorovja. Zaradi dogodka so se na izrednih pogovorih v Madridu sestali predstavniki Španije in Francije in se dogovorili, da bodo pospešili izmenjavo informacij o sledenju medvedom. V francoskih Pirenejih trenutno živi okrog 50 medvedov, Francija pa jih je tja začela naseljevati iz Slovenije v letu 1996.

Po podatkih, ki so jih objavile oblasti v departmaju Ariège, so medvedi ubili ali poškodovali 638 ovac, šest krav, osem konjev in 33 čebelnjakov. Število ubitih ovac je tako trikrat večje kot je bilo v preteklem letu. Zadnji dogodki so tako razjezili kmete in prepričali nekatere politike, da ti sedaj zahtevajo večji nadzor nad medvedi v Pirenejih. Nekateri se tudi zavzemajo za odstrelitev medvedov.