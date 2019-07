V Franciji našli dvometrsko kost dinozavra

Dva metra dolga kost naj bi pripadala dinozavru vrste sauropoda, ki je bil znan po dolgem vratu in repu. Sauropodi, ki so bili ene izmed največjih kopenskih živali in so živeli v obdobju jure in krede, so bili rastlinojedci. Takšni dinozavri so tehtali od 40 do 50 ton, poroča BBC.