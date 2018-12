V Franciji novi protesti rumenih jopičev, ob meji z Belgijo blokade na cestah

Tudi v središču Pariza je mirno, trgovine in kavarne na Elizejskih poljanah, ki so bile doslej središče protestov v francoski prestolnici, pa so odprte. Pariška policija je kljub temu trgovce in gostince pozvala k budnosti.

Policija je sporočila, da se je blizu Slavoloka zmage zbralo okoli 20 protestnikov, na območju Monmartra in tamkajšnje bazilike pa 200 ljudi. Po celotni prestolnici se je na več manjših protestih zbralo okoli 800 ljudi.

Varnostni ukrepi so po navedbah notranjega ministrstva okrepljeni, v kolikšni meri, pa niso sporočili. Minulo soboto je bilo po državi nameščenih 69.000 dodatnih pripadnikov varnostnih sil, od tega v Parizu 8000 z oklepnimi vozili.

Pozivi k udeležbi in k 'premirju'

Pozive k udeležbi na današnjih protestih so prek Facebooka sicer naslovili tudi v drugih mestih po državi, med drugim v Lyonu, Toulousu in Orleansu, medtem ko so nekateri protestniki pred božičem pozvali k 'premirju'.

Okoli 50 protestnikov je kratko blokiralo tovornjake blizu meje s Španijo, a je policija kmalu posredovala. O blokadah protestnikov na cestah poročajo tudi s severa države blizu meje z Belgijo.