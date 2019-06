V Franciji novi temperaturni rekordi, v osrednji Španiji boj z ognjenimi zublji

"Kam naj ga postavimo?"se je glasilo vprašanje Luca Gomela , direktorja živalskega vrta v francoskem mestu Montpellier."Naravnost na sprednja vrata, da ga bodo zagotovo videli tudi tekači," dobi odgovor izza sprejemne mize."Vedno se namreč pritožujejo, če so posamezni deli parka zaprti," razloži sogovornik, medtem ko mu z obraza in izpod pazduh lije znoj.

Direktor je bolj kot za živali zaskrbljen za obiskovalce. V četrtek so namreč morali v bolnišnico zaradi toplotne izčrpanosti odpeljati tri otroke, ki so prišli na šolski izlet iz bližnjega mesta Arles."Menim, da njihovi nadzorniki v tem primeru niso ravnali razumno," je poudaril. Zaradi neljubega dogodka ni mogel več ničesar prepustiti naključju. Pred tokratnim vikendom so bili na delu gasilci, ki so z vodo namakali sprehajalne poti. Ob tem pa so sprejeli odločitev, da določene dele živalskega vrta, predvsem tiste s strmimi vzpetinami, za obiskovalce zaprejo.

Montpellier je torej eno izmed tistih francoskih mest, za katerega so meteorologi v zadnjih dneh razglasili rdeči alarm, kar zadeva vročine, tamkajšnje prebivalce pa so opozorili tudi na hudo nevarnost nastanka požarov. Mesto, ki se nahaja na jugu Francije, namreč kar puhti od peklenske vročine. V soboto so pristojne službe potrdile, da so temperature v tem delu države dosegle novo rekordno najvišjo vrednost. V vasi Gallargues-le-Montueuxu so izmerili visokih 45,9 stopinj Celzija.

Svetovna meteorološka organizacija je minuli teden objavila podatke, da je leto 2019 na dobri poti, da postane eno izmed najbolj vročih let. Ob tem so poudarili, da je evropski vročinski val "popolnoma skladen" z ekstremi, povezanimi s posledicami vplivom emisij toplogrednih plinov.

Gasilci so uspeli zadržati širjenje kar 90 odstotkov gozdnih požarov, ki so divjali na območju 60 kvadratnih kilometrov površin v severovzhodni provinci Tarragona, še vedno pa niso uspeli zajeziti požara, ki je v petek izbruhnil v kraju Almorox blizu Toleda.

Ob temperaturah, ki naj bi danes dosegle 38 stopinj Celzija, delo 250 gasilcev, ki gasijo ob pomoči dveh letal in petih helikopterjev, še dodatno otežuje močan veter. Ognjeni zublji so do sedaj uničili že več kot 5.000 hektarjev površin v provincah Kastilja-La Mancha in Madrid. Iz vasi Entrepinos so včeraj evakuirali 400 ljudi, ki so prenočili v bližnjem športnem centru. Do sedaj podatkov o morebitnih poškodovanih ni.

Gasilcem so na pomoč priskočili tudi policisti iz nacionalnih in civilnih policijskih enot. Številni izmed njih so se na dela prost dan prostovoljno javili, da bodo priskočili na pomoč.