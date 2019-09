V Franciji začetek sojenja zaradi tablete, ki je ubila najmanj 2000 ljudi

Servier, eden največjih in najmočnejših zasebnih laboratorijev v Franciji, je obtožen, da je prikrival morilske stranske učinke obsežno oglaševanega zdravila z imenom Mediator. Francoski državni regulator nad zdravili pa je obtožen, da je pri tem ravnal prizanesljivo in ni ravnal v smeri preprečitve smrti in poškodb bolnikov.

V primeru tablete Mediator gre za derivat amfetamina, ki je bil namenjen zdravljenju diabetikov s prekomerno telesno težo. Pogosto pa so ga predpisovali tudi zdravim ženskam, ki so želele izgubiti nekaj kilogram teže, saj je bilo zdravilo znano po tem, da zavira apetit.

Med leti 1976 in 2009 je zdravilo, navkljub obstoju suma, da povzroča srčne in pljučne težave, prejelo kar pet milijonov ljudi.

Francosko ministrstvo za zdravje je odkrilo najmanj 500 primerov posameznikov, ki so umrli zaradi težav s srčno zaklopko kot posledico uživanja zdravila, po nekaterih drugih ocenah pa naj bi bilo takšnih primerov blizu 2000. Več tisoč pa jih danes živi s težkimi zdravstvenimi težavami.

Nekatere ženske, ki so bile odličnega zdravja, ko so začele jemati zdravilo, se na koncu niso mogle povzpeti niti po stopnicah in so bile obsojene na trajne srčno-žilne težave, ki so jim omejevale v njihovem vsakodnevnem življenju. Servier je do zdaj izplačal skoraj 132 milijonov evrov odškodnin.

Obtoženi, da so več desetletij namerno zavajali bolnike

Sojenje bo poskušalo odgovoriti na vprašanje, zakaj je bilo zdravilo na trgu sploh prisotno toliko časa. Odvetniki trdijo, da je zasebni laboratorij več desetletij namerno zavajal bolnike, pri tem pa so jim z neukrepanjem pomagale tudi oblasti. Servier med drugim obtožujejo, da je od prodaje zdravila zaslužil najmanj milijardo evrov, čeprav je bil seznanjen z nevarnimi posledicami njegovega uživanja.

Francoski regulator na področju zdravil, Agence National de Sécurité du Mediciament, pa je obtožen, da je ravnala pomanjkljivo, kar zadeva pregleda in nadzora nad omenjenim zdravilom. Poleg tega jih obtožujejo, da so ravnali prepočasi in da so si bili preveč blizu s farmacevtskim podjetjem. V agenciji so že napovedali polno sodelovanje v postopku sojenja, poleg tega pa zatrdili, da trenutno delujejo na podlagi strožjih etičnih pravil.