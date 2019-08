V francoskem Biarritzu voditelji G7 razpravljajo o globalnih izzivih

V francoskem Biarritzu se je začel tridnevni vrh skupine sedmih najbolj razvitih držav (G7). Pred "voditelji sveta" je zahtevna naloga iskanja enotnih stališč o številnih krizah: od napetosti v Perzijskem zalivu, trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko do boja proti podnebnim spremembam.

Voditelji Francije, ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Italije, Japonske in Kanade bodo imeli do ponedeljka na mizi veliko odprtih zadev. Gostitelj vrha, francoski predsednik Emmanuel Macron, jih je v petek pozval, naj razpravljajo tudi o požarih v amazonskem pragozdu, ki jih je označil za mednarodno krizo. Nemčija in EU sta predlog podprli, iz Pariza pa so sporočili, da G7 pripravlja "konkretne ukrepe". Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je zavrnil tuje vmešavanje.

V ospredju vrha v močno zastraženem francoskem letoviškem mestu ob Biskajskem zalivu bo zagotovo ameriški predsednik Donald Trump, za katerega se zdi, da v svojem vnetem prizadevanju za Ameriko na prvem mestu priliva olja na ogenj pri vseh krizah, namesto da bi umirjal situacijo.

Dodatno negotovost v skupino vnaša sredi drame z brexitom tudi britanski premier Boris Johnson, za katerega bo to prvi vrh G7.

Na drugi strani se nemška kanclerka Angela Merkel počasi poslavlja in izgublja vpliv, italijanski premier Giuseppe Conte pa je ta teden celo odstopil.

Med temami, ki naj bi jih načeli voditelji, bodo po napovedih tudi protesti v Hongkongu, zapletanje odnosov na indijski podcelini z vprašanjem Kašmirja, o čemer bo verjetno spregovoril tudi indijski premier Narendra Modi, ki prihaja v Biarritz kot gost.

V uradu francoskega predsednika Macrona niso optimistični, da bi vrh lahko prinesel kakšne pomembne skupne dogovore. Časov, ko se je skupina G7 lahko predstavljala kot enotna, ni več, so za francosko tiskovno agencijo AFP komentirali neimenovani predstavniki Macronovega urada. "Svet je danes zelo razdrobljen, zelo nestabilen in dosedanji okviri sodelovanja niso več tako učinkoviti, kot so bili," je opisal.

Turistično mesto pred začetkom vrha izpraznili

Francosko obmorsko mesto Biarritz, ki je bilo še v sredo polno življenja, se je v enem dnevu spremenilo v "mesto duhov". Ulice v središču mesta in plaže so izpraznili, po mestu patruljira več kot 13.000 policistov. Že v petek so morali turisti zapustiti središče mesta.