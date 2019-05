V francoskem Lyonu v eksploziji ranjenih osem ljudi

Po poročanju francoskih medijev je eksplozija odjeknila okoli 17.30 na križišču ulic Victorja Hugoja in Sala, pri tem pa je bilo ranjenih vsaj osem ljudi. Nekateri francoski mediji poročajo, da je med njimi 8-letno dekle.

Po prvih informacijah je eksplodirala paketna bomba, ki je bila odvržena sredi ulice. Območje eksplozije so lokalne oblasti že evakuirale, na delu so trenutno specializirane enote državne policije in številni gasilci.

Več sledi.