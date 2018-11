V Galiciji bo hujšalo kar celo mesto

Skoraj vsi smo že kdaj šli na shujševalno dieto ali poznamo koga, ki se je podal v to. Toda: ali ste že kdaj slišali, da bi šlo na dieto celo mesto? Na severu Španije so storili prav to. V dveh letih želijo prebivalci galicijskega mesta skupno shujšati sto tisoč kilogramov. Toda ne gre samo za hujšanje, zasnovali so celovit program za zdrav življenjski slog.