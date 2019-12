'Želimo ustvarit podjetno Slovenijo, da bodo imeli mladi več priložnosti doma'

Pred 30 leti, ko so se velika podjetja soočila z izgubo jugoslovanskega trga in tudi z veliko krizo, so se pojavili t. i. garažisti, podjetniki, ki so začenjali v svojih garažah. V 20 letih so se razvili v najboljša podjetja na svetu. Na te začetke želijo opomniti v Klubu slovenskih podjetnikov, kjer so prepričani, da je treba to zgodovino poznati tudi zato, da se takšne ideje in začetke podpre.