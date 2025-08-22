Svetli način
Svet

V Gazi uradno razglašena lakota: 'Čas za ukrepanje ni jutri, temveč zdaj'

Gaza, 22. 08. 2025 18.45

Tisa Stergel
Združeni narodi so na območju mesta Gaza uradno razglasili lakoto. Po njihovih ugotovitvah kar 514.000 ljudi oziroma skoraj četrtina trpi za lakoto. Čas za ukrepanje ni jutri, temveč zdaj, svari generalni sekretar Združenih narodov Guterres, ki pojasnjuje, da lakote v Gazi ne povzroča le pomanjkanje hrane, ampak tudi namerno uničevanje sistemov, potrebnih za preživetje človeštva. Izrael pa se je odzval na poročilo, da je neprofesionalno in da ugotovitve temeljijo na lažeh Hamasa.

